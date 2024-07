Soule, Yildiz e la nuova maglia. Juve al centro del mercato, e la 10 non è in vendita

Da una parte Matias Soule per finanziare il mercato, dall'altra Kenan Yildiz e una maglia numero 10 ancora da assegnare. La Juventus vive giornate frenetiche e la prima pedina che potrebbe far partire il domino è quella relativa all'esterno argentino, che piace tantissimo alla Roma. La società capitolina ha stretto un patto con il calciatore, tanto da aver trovato l'accordo economico per il contratto, e adesso sposterà il mirino verso Torino, per cercare il modo di convincere la Juve.

Pronta la prima offerta.

Come anticipato da TMW nel pomeriggio di ieri la Roma sta studiando l'offerta da presentare alla Juventus e nelle prossime ore arriverà la prima proposta ufficiale, da 25 milioni di euro. Difficile che questa cifra possa convincere Cristiano Giuntoli a dire si, visto che anche il Leicester è arrivato a tanto, ma in ogni caso si aprirà la trattativa reale tra la Roma e i bianconeri, con Daniele De Rossi che vuole fortemente l'esterno per la sua nuova squadra.

La 10 a Yildiz? Ancora no.

Sono sempre più insistenti, negli ultimi giorni, le voci sulla possibilità che la Juventus possa decidere di assegnare la maglia numero 10 a Kenan Yildiz nella stagione 2024/2025, ma la scelta non è ancora stata fatta e la sensazione è che tutto dipenderà dal rinnovo del contratto del giovane turco. La trattativa, nonostante il cambio di agenti da parte del giocatore, è iniziata da tempo e tutto lascia pensare che alla fine si arriverà alla fumata bianca, ma per il momento non è possibile acquistare la nuova maglia con il nome di Yildiz sopra il numero 10.

Divieto di stampa allo store ufficiale.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, almeno per il momento, la particolare casacca bianconera con il nome del classe 2005 non sarà stampata con il 10 e i tifosi che la vorranno acquistare dovranno "accontentarsi" del numero 15, quello indossato da Yildiz l'anno scorso. A loro rischio e pericolo, visto che non è assolutamente escluso che l'idea non si concretizzi, magari proprio dopo la firma sul nuovo contratto.