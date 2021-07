Southgate e Stones mettono l'Italia nel mirino: "Vincere Euro 2020 per l'Inghilterra è un obbligo"

Italia-Inghilterra è sempre più vicina, domenica sera andrà in scena l'atto conclusivo di Euro 2020. A due giorni dalla finalissima di Wembley, in casa inglese hanno preso così la parola il ct Gareth Southgate e capitan John Stones. Queste le loro principali dichiarazioni raccolte da TMW!

GARETH SOUTHGATE (SKY SPORT) - "Siamo entusiasti di poter giocare la finale di un Europeo. Per il nostro Paese il nostro percorso è stato un bel viaggio, ma ora siamo in finale e le finali si giocano con l'obbligo di vincerle. Siamo contenti del traguardo ma non possiamo pensare di aver raggiunto l'obiettivo. La nostra ambizione e convinzione è quella di entrare in campo per alzare la coppa. L’Italia è una squadra che ha forse i migliori record a livello europeo. Sono un gruppo pieno di qualità e hanno un grande allenatore: dovremo stare attenti. Li ho seguiti parecchio negli ultimi due anni. So bene il lavoro che sta facendo Roberto Mancini e conosco anche la loro delusione per non essersi qualificati ai Mondiali del 2018. L'Italia è un Paese pieno di storia nel calcio: la loro Nazionale ha fatto dodici semifinali e dieci finali di grandi eventi. Noi abbiamo ancora tanta strada da fare per essere considerati una Nazionale come la loro. Il loro stile di gioco? Hanno organizzazione molto chiara e tatticamente sono preparatissimi, come sono sempre le squadre italiane, ma hanno uno stile diverso dalle squadre italiane che vedevo da bambino. Sono convinto che in finale sono arrivate le squadre migliori: vincerà chi giocherà meglio".

JOHN STONES (CONFERENZA STAMPA) - "Questa finale è una grande occasione per noi, il fatto che sia a Wembley la rende ancora più speciale. È qualcosa a cui abbiamo sempre puntato, vogliamo vincere. Siamo cresciuti nel corso del torneo: non dobbiamo metterci pressione, abbiamo fatto dei test tosti nel corso degli anni dove abbiamo imparato e fatto esperienza. Tutto ci porta alla gara di domenica ed è una grande occasione. Chiellini e Bonucci? Non so se siano un'ispirazione, però la loro professionalità lo è. È la prima volta che li sfido e sarà speciale farlo. Alla loro età giocano ancora a tale livello e questo è veramente bello. Semifinale Italia? Con la Spagna è stata combattutissima. Prima era un'Italia molto chiusa, molto difensiva, ora sono certamente solidi ma hanno un grande flow in attacco, giocano bene. Siamo due ottime squadre, meritiamo entrambe di essere qui. Spero che alla fine sia l'Inghilterra a vincere. Kane? È un grande leader. È stato fantastico in tutti i momenti con noi. Ha esperienza e ne ha fatta tanta nel corso di questi anni. È un giocatore incredibile ma anche una persona straordinaria. Ha la fascia ma qui ci sono tanti leader, in rosa. Ci sono stelle, talenti e leader qui. Ci dà tanta fiducia e sono certo che anche Harry sia carico per la partita".