Spezia, il nuovo miracolo Italiano. Fresco di proprietà americana e trascinata da spezzini

vedi letture

Alla prima del nuovo Spezia americano, arriva uno storico successo contro la capolista, ironia del destino grazie a due spezzini doc: Giulio Maggiore e Simone Bastoni regalano agli aquilotti un clamoroso successo sul Milan, meritatissimo. 2-0 il finale e in campo una sola squadra, valori completamente invertiti: gli uomini di Italiano sembrano la squadra d'alta quota, i rossoneri la neopromossa che si chiude a riccio sperando di non prendersene troppe.

Una squadra perfetta, quella di Vincenzo Italiano, che pressa altissimo dal primo minuto non lasciando respirare i rossoneri, incapaci di uscire dalla loro metà campo. Partita eccellente da parte di tutti, con voti che partono dal 7 in su. Ad eccezione di Provedel, ma solo perché non ha subito tiri in porta. Maggiore e Bastoni sono i simboli dell'essenza spezzina, a maggior ragione dopo il cambio di proprietà. Ma ha funzionato benissimo Agudelo ancora una volta come finto centravanti, capace di fronteggiare la fisicità dei difensori centrali rossoneri e rispondendo con rapidità e tecnica. L'ex Saponara sfiora il gol del vantaggio e si procura la punizione che porta al 2-0. Il fuoriclasse è soprattutto in panchina: Vincenzo Italiano è stato impeccabile e il suo profilo non può che piacere anche alle big. Lui per ora glissa e pensa a condurre la squadra verso la salvezza. Una squadra arrivata in Serie A per ultima, dopo una lunghissima coda in cadetteria. E che ha assemblato in fretta e furia un nuovo organico. E che a oggi è a +9 dalla zona retrocessione. Chapeau.