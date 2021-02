Le pagelle dello Spezia - Nel segno degli spezzini Maggiore e Bastoni. Agudelo incontenibile

Provedel 6,5 - Inizia con qualche errore su rinvio, poi aggiusta la mira disputando una partita tranquilla ma allo stesso tempo attenta sulle uscite alte. Per il resto mai sollecitato dalle punte rossonere.

Vignali 7 - Gioca tre quarti di gara con un giallo sulle spalle che forse non meritava ma non ne risente. Gioca spesso d’anticipo su Leao recuperando un gran numero di palloni.

Erlic 7 - Di fronte ha attaccanti del calibro di Ibrahimovic. Solo a pronunciare il nome dello svedese tremerebbero le gambe ma non a lui che è sempre concentrato su ogni palloni.

Ismajli 7 - Sempre al posto giusto al momento giusto. Sia di testa che di piede arriva sempre per primo sul pallone impedendo agli avversari la conclusione in porta.

Bastoni 7,5 - Spezzino di nascita segna sotto la Curva Ferrovia con una fiondata con il mancino che inchioda Donnarumma. Un’immagine, un’istantanea da vedere e rivedere.

Estevez 7 - Rientra in campo dal primo minuto nel ruolo di mezzala. Corre come un forsennato in mezzo al campo, aggredisce subito alto i calciatori rossoneri. Fornisce l'assist per il 2-0 di Bastoni.

Ricci 7 - Si abbassa per costruire l’azione, si alza per andare a pressare i portatori di palla della squadra di Pioli. Spende tante energie ma è sempre molto importante per la manovra di Italiano. Suo l’assist per il tap in vincente di Maggiore.

Maggiore 7,5 - Italiano lo alza quasi sulla linea di Agudelo per non permettere al Milan di partire dal basso. Cerca sempre l’incursione in area e da una di queste realizza il gol del meritato vantaggio bianco (Dall’82’ Acampora sv).

Gyasi 7 - Esterno a tutta fascia. Lo si trova in area del Milan e a ridosso di Vignali per aiutarlo su Theo Hernandez risultando sempre prezioso.

Agudelo 7,5 - A dir poco funambolico. Deve fronteggiare la fisicità dei difensori centrali rossoneri e lui ci mette la rapidità e tecnica facendo capire poco agli avversari. Dopo dieci minuti sfiora il vantaggio poi sale letteralmente in cattedra. Da un suo recupero nasce il vantaggio di Maggiore.

Saponara 7 - Schierato sulla corsia di sinistra da Italiano, cerca molto l’inserimento verso l’area di rigore chiamando Donnarumma alla grande parata sfiorando il gol.

Italiano 8 - Non solo ingabbia il Milan ma lo rende inoffensivo e lo domina con il gioco espresso magistralmente dai suoi ragazzi che, questa sera e da inizio dell’anno, meritano solo applausi.