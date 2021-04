Spezia, vittoria al cardiopalma al Picco. Erlic porta tre punti con il 3-2 finale

Spettacolo al ‘Picco’ tra Spezia e Crotone. Il match finisce 3-2 con i padroni di casa che ribaltano il risultato negli ultimi quattro minuti di gioco grazie alle reti di Maggiore ed Erlic dopo il primo sigillo di Verde. Calabresi due volte in vantaggio con Djidji e Simy ma che tornano a casa a mani vuote. "Questa è una vittoria di un gruppo che ha capito che in questa categoria non bisogna mai mollare - ha spiegato nella conferenza stampa dopopartita il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano - Abbiamo subito noi in precedenza rimonte incredibili. Situazioni dove meritavano di più, avevamo la partita in pugno e ci siamo trovati senza punti. Oggi non è stata una grandissima gara dal punto di vista della qualità da parte nostra però ci sono partite che porti a casa con l'orgoglio non mollando mai, con lo spirito di una squadra che è unita in tutte le situazioni negative che si vengono a creare. Oggi, in quei minuti finali, il gruppo è venuto fuori e siamo riusciti a vincere una gara che nell'arco di un campionato ci può stare".