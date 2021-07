Spinazzola, il peggior verdetto. Il sogno Euro finisce qui, l'Italia perde il suo crack

Peggio di così, era difficile. Del resto, si era già capito dalle lacrime di Leonardo Spinazzola, per il doppio dolore: quello di perdere le Final Four di un Europeo di cui è stato assoluto protagonista, ma anche quello decisamente fisico. Gli esami a cui il laterale azzurro si è sottoposto nella giornata appena conclusa hanno dato il responso, purtroppo negativo: confermata la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro. L’Italia perde il suo miglior giocatore in questo Euro 2020, Spina torna sotto la gestione della Roma e soprattutto vola in Finlandia dal professor Orava, che nel 2019 curò il compagno di squadra e di nazionale Bryan Cristante. Attorno a uno dei protagonisti assoluti della competizione, si stringe l’Italia di Mancini in un grande abbraccio di gruppo dopo le dediche notturne e il silenzio tombale dello spogliatoio di ieri raccontato dal presidente federale Gravina. Con la Spagna, toccherà a Emerson Palmieri, comparsa di stagione proprio a Londra ma nello stadio del Chelsea. A Spinazzola, inevitabilmente, un messaggio da tutto il mondo del calcio: tornerai più forte di prima.