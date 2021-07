Spinazzola, intervento riuscito. Ora il countdown, sognando Wembley almeno da spettatore

vedi letture

“Tornerà più forte di prima”. L’augurio per Leonardo Spinazzola è quello del suo agente, Davide Lippi, e francamente sentiamo di condividerlo. “È serenissimo”, continua Lippi, al termine di una giornata nella quale il laterale, dopo le lacrime per l’addio a Euro 2020 e la rottura del tendine d’Achille, ha potuto sfoderare almeno un sorriso. Quello social dopo l’intervento perfettamente riuscito in Finlandia: “Inizia il countdown”. Il suo per tornare a sprintare, più veloci di tutti. E quello dell’Italia per regalargli Wembley: in caso di finale, Spina volerà infatti a Londra su un volo privato.