Davide Lippi, agente di Spinazzola e Chiellini, ma anche intermediario dell'affare che porterà Hakimi al PSG, intercettato dal nostro inviato all'uscita della sede dell'Inter, ha parlato così delle ultime riguardanti i suoi assistiti: "Sono qui per le ultime situazioni relative ad Hakimi, Nandez non c'entra nulla. Non lo rappresento. Chiellini e il rinnovo con la Juve? Ancora non è fatta".

Spinazzola l'ha sentito? Come sta?

"Spinazzola è serenissimo, anche se siamo tutti molto dispiaciuti per l'accaduto e allo stesso tempo carichi, siamo certi che tornerà più forte di prima, abbiamo avuto anche garanzie mediche, non è una frase fatta. Hakimi? È un grandissimo giocatore, farà grandissime cose anche là".