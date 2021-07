Strootman e l'Italia, atto terzo. Colpo del Cagliari grandi firme, aspettando Nainggolan

vedi letture

Chi si rivede. Salutata l’Italia dalla Liguria, Kevin Strootman la ritrova in Sardegna. Il centrocampista olandese, rientrato all’Olympique Marsiglia dopo il prestito al Genoa, torna per la terza volta in Serie A. Ci resterà, di fatto, almeno per altri due anni: prestito annuale con opzione per il secondo, col Marsiglia che ha facilitato l’operazione venendo incontro al club sardo sull’ingaggio. Un colpo di peso per la società di patron Giulini, col sapore dell’antipasto. Lo stesso Strootman, soprannominato la lavatrice, ha spoilerato un gradito ritorno in Sardegna, il ritorno del Ninja, Radja Nainggolan: “Ho parlato con Nainggolan, ma sono contento di tornare a giocare con lui, anche se non ha ancora firmato per il Cagliari”. Pare solo questione di tempo, per un altro mercato all’insegna delle grandi firme rossoblù.