Svolta Fonseca: può essere l'erede di Mourinho al Tottenham. Sarebbe scambio di panchina

Paulo Fonseca potrebbe essere il clamoroso erede di... Jose Mourinho. Se lo Special One è il nuovo tecnico della Roma, l'ex Shakhtar è adesso a sorpresa un indiziato forte per quella degli Spurs, a caccia di un tecnico che possa dare certezze in vista della prossima stagione dopo l'interregno di Mason. Indicativa la presenza del designato futuro ds Fabio Paratici in queste ore a Milano. Quel che filtra è che i contatti per Fonseca siano a buon punto e che le basi per un contratto biennale siano già state messe. Il lusitano è in pole per il Tottenham e anche in Inghilterra confermano quanto da noi scritto in serata: vale a dire che la svolta per la scelta del nuovo tecnico è ormai vicina ad una svolta.