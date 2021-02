Tanti saluti alla Coppa, Gattuso in bilico: "Napoli-Juve ultima spiaggia? Chiedete alla società"

Si ferma in semifinale il cammino in Coppa Italia del Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso, dopo lo 0-0 maturato nel match d'andata, ha perso 3-1 al Gewiss Stadium al termine di una gara in cui i nerazzurri hanno sostanzialmente meritato vittorie e passaggio del turno. Ospina e Lozano i migliori in campo, disattenta la difesa. "Ma un'altra squadra stasera, dopo quell'inizio, avrebbe potuto subito anche 4-5 gol e invece il Napoli ha reagito", ha detto alla Rai Gennaro Gattuso che poi in conferenza stampa ha risposto così alla domanda su Napoli-Juve: "Sarà l'ultima spiaggia? Non lo so, dovete chiederlo alla società. Il capitano della barca sono io, quando le cose vanno male vanno a discapito del capitano. Io non posso pensare a questo a penultima o ultima spiaggia, devo lavorare e devo riuscire a dare fiducia. Io faccio l'allenatore, ci può stare. Non sarò né il primo né l'ultimo, ma ho il dovere di provarci fino alla fine".