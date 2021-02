Coppa Italia, Atalanta meritatamente in finale contro la Juventus. Napoli battuto 3-1

Sarà l'Atalanta il prossimo 19 maggio ad affrontare la Juventus in finale di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 maturato una settimana fa allo Stadio Maradona, la squadra di Gasperini questa sera ha battuto 3-1 il Napoli e ha staccato il pass per l'atto conclusivo della Coppa nazionale. Zapata e la doppietta di Pessina hanno deciso il match. Per i partenopei, inutile il 13esimo gol in stagione di Hirving Lozano.

Positive le prime battute del Napoli, soprattutto grazie a Insigne che è stato l'unico calciatore tra gli ospiti risultato pericoloso nel primo tempo. La Dea però tra il decimo e il 15esimo minuto ha dato una precisa direzione al match con due gol, uno più bello dell'altro. Il primo è stato firmato da Duvan Zapata, una fucilata dai 25 metri finita alle spalle di Ospina. Il secondo sviluppato in pochi attimi sull'asse Gosens-Zapata e finalizzato da Pessina, tutto solo davanti al portiere colombiano. In entrambi i casi, troppo statica la difesa partenopea che sta pagando le assenze di Koulibaly e Manolas.

Dopo i due gol subiti piccola reazione del Napoli con un tiro del solito Insigne. Poca roba, perché quella di Gattuso è sembrata squadra con poche idee e ben confuse. L'Atalanta, dal canto suo, dopo i due gol ha gestito il match ma al 37esimo ha comunque sfiorato il gol con un diagonale di Muriel e al 45esimo ha visto un tiro di Duvan Zapata dal limite dell'area piccola spegnersi sopra la traversa.

L'unico demerito dell'Atalanta nella prima frazione è stato quello di non chiudere il discorso qualificazione. E infatti il Napoli a inizio ripresa, alla prima occasione utile, ha trovato il gol che ha riaperto i giochi: una buona iniziativa di Bakayoko e poi la testardaggine di Lozano per battere Gollini e riportarsi a un solo gol dalla qualificazione.

Dopo il 2-1, in realtà, non è cambiato il canovaccio della partita. A fare la partita sempre l'Atalanta, che anzi ha di nuovo spinto il piede sull'acceleratore e ha ricominciato a collezionare occasioni in serie. Troppo spreconi però i ragazzi di Gasperini, che tra il 61esimo e il 69esimo hanno costruito cinque buone occasioni da gol ma non sono riusciti ad allungare. Gattuso con i cambi ha provato a rimescolare le carte e al 75esimo su assist di Demme è arrivata anche con Osimhen l'occasione per il 2-2. Non sfruttata. A differenza di quanto fatto qualche minuto dopo da Pessina, che ha realizzato il 3-1 e chiuso i giochi a pochi più di dieci minuti dal termine. Atalanta in finale, Napoli a casa.

