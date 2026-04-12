Torino, profumo di salvezza: 2-1 al Verona. Si mette male per Sammarco: "Occasione persa"

Simeone e Casadei trascinano il Torino, guai grossi per il Verona: il 2-1 confezionato dagli uomini di Roberto D'Aversa ha permesso ai granata di scacciare la crisi nata con Baroni e pure i fantasmi di retrocessione sei partite fa. Si mette male invece per i gialloblù ereditati da Sammarco: sono tre sconfitte nelle ultime tre uscite in campionato, l'ultima posizione condivisa con il Pisa a sei giornate dalla fine.

Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, ha commentato la salvezza ipotecata oggi: "Nel primo tempo la squadra era contratta, forse l'ho caricata troppo io perché era troppo importante. Nella ripresa siamo andati meglio contro un Verona all'ultima spiaggia. (...) La salvezza non è matematica, ma sapevamo che con una vittoria avremmo messo da parte il primo obiettivo. Ai ragazzi l'ho già detto, in passato non si erano espressi così e loro sanno perché. E' solo merito loro se sono usciti da una situazione non semplice. Ora serve l'orgoglio di fare il meglio possibile, ci godiamo questo obiettivo raggiunto e lavoreremo con più entusiasmo e serenità".

Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato così in conferenza stampa della situazione gravosa in classifica e del motivo per cui Orban non sia partito dal primo minuto: "Orban ha avuto un po' di febbre, abbiamo adottato una strategia diversa. A tratti hanno fatto ciò che abbiamo richiesto, come gestione del pallone abbiamo fatto abbastanza bene nonostante qualche errore banale. E' un'altra occasione persa, sì: abbiamo creato, purtroppo parliamo sempre delle solite cose".