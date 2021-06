Tre su tre Belgio col solito Lukaku. Finlandia terza e costretta a gufare le altre

Tre su tre per il Belgio, che segue l'esempio di Italia e Olanda e strappa il pass per gli ottavi di finale chiudendo il proprio raggruppamento a punteggio pieno. L'ultimo atto vede una partita contro una Finlandia per la quale un pareggio rischia di essere (in effetti sarebbe stato così) vitale per la prosecuzione nel torneo o meno: dopo un primo tempo giocato a giri bassi, viene fuori la qualità dei ragazzi di Martinez, che si candidano con forza ad interpretare un ruolo da protagonisti in questo Europeo. Il match con la Finlandia viene vinto 2-0, grazie a un autogol del portiere Hradecky (fino a lì il migliore in campo) e alla solita zampata di potenza di Lukaku, andato a segno con la sua terza rete di questo Europeo. Per la Finlandia perciò terzo posto: con una serie di combinazioni possibili ma difficili per essere ripescati tra le migliori terze, i nordici di fatto dovranno gufare qualche avversaria nei prossimi incontri.