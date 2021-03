Un rinnovo ancora da scrivere: tutto tace fra Donnarumma e il Milan, PSG in pole

Nessuna nuova, buona nuova? Non proprio, se le novità sono quelle che i tifosi del Milan si aspettano sul fronte Gianluigi Donnarumma. Il rinnovo di contratto dell’estremo difensore rossonero resta una questione aperta e non certo risolta: nessuna novità rispetto alle ultime di dicembre, il club non ha avvicinato la richiesta da 10 milioni di euro netti a stagione. Così, se da un lato non c’è fretta, dall’altro le squadre interessate non mancano: Manchester City e Juventus, che però prima dovrebbero trovare destinazioni alternative per Ederson e Szczesny. Ma soprattutto il PSG, pronto all’affondo, per un portiere valutato, pur in scadenza di contratto, 60 milioni di euro: nessuno, a 22 anni, aveva una quotazione così alta. E oggi soltanto quattro colleghi superano Gigio nelle stime degli esperti di settore.