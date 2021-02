Zero vittorie nelle ultime sedici, il Cagliari verso l'addio con Di Francesco

Il Cagliari non vince da sedici partite e quella con il Torino, per effetto del gol di Bremer, rischia di diventare una pietra tombale sulla esperienza in Sardegna di Di Francesco.

La classifica aggiornata piange per gli isolani, perché il Torino prende il largo rispetto alla zona rossissima. Alla fine della partita c'è stato un colloquio fra presidente e allenatore, con la decisione di non parlare con la stampa. I nervi tesi si sono visti anche in partita, con Nainggolan che si è lamentato per la sostituzione.