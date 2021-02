Haaland, il futuro è una margherita da sfogliare. Chelsea e Real Madrid guidano la carica dei 10

Partiamo da un presupposto. Il Borussia Dortmund, da sempre, è club formidabile nell'individuare giovani giocatori dal potenziale smisurato. Potenziale che, per inciso, spesso e volentieri si tramuta in qualità effettiva. Che non va sprecato, insomma. I gialloneri di Germania però hanno un'altra connotante caratteristica: dopo un anno, due anni, magari tre, di godimento dei propri campioncini, generalmente cedono alle logiche di mercato e si lasciano ammaliare dalle plusvalenze chiudendo cessioni multimilionarie. La storia è ricca d'esempi, da Lewandowski a Hummels, fino a Gotze, Gundogan e Hakimi (anche se era in prestito dal Real Madrid). I prossimi? Prendete carta e penna: Jadon Sancho, Jude Bellingham, Rapha Guerreiro, Gio Reyna, Youssoufa Moukoko e soprattutto Erling Braut Haaland. Già, il 2000 norvegese che ha più le sembianze di un cyborg che non quelle del calciatore. "Solo 10 club al mondo possono permetterselo", ha sibilato nei giorni scorsi il suo agente Mino Raiola.

Ecco il punto. Dove andrà Erling Haaland? Vista la premessa, difficilmente resterà al Dortmund. Anche se l'eventualità, nelle stagioni segnate dal Covid e dalla contrazione finanziaria, non è totalmente da escludere. Anche perché, urge ricordarlo, Haaland non ha ancora compiuto 21 anni. Di tempo per il grande salto, insomma, ce n'è eccome. Ma le big d'Europa sono lì, fameliche e pronte a sfruttare eventuali aperture. Nell'accordo firmato con Raiola è presente una clausola rescissoria che si attiverà nell'estate del 2022, ma già dalla prossima sessione siamo certi che ne sentiremo delle belle a riguardo. Le 10 squadre, quindi: detto del BVB, il Bayern Monaco ha pescato a più riprese dal Signal Iduna Park. Vero Lewandowski? Ma in questo caso, almeno nel 2021, i campioni di tutto in carica sembrano indietro nella corsa. Cifre troppo alte, non consone alla filosofia bavarese, e scarsa propensione del Dortmund saranno i fattori chiave. In Premier ci sono 4 squadre, Raiola dixit: United e City, certamente. Con i Red Devils lo stesso Raiola ha un rapporto piuttosto turbolento, con Pep Guardiola pure. Il Liverpool? Possibile, certo. Ma in Premier sembra il Chelsea la squadra meglio posizionata. Già dalla fine di questa stagione, con Abramovich che potrebbe fare follie per lui. A che cifre? Tutto da capire. Sancho in estate è stato trattenuto nonostante offerte da 100 milioni. Possibile che una proposta base da 150 possa far vacillare i tedeschi. Il PSG ovviamente non può mai essere escluso, soprattutto dovesse vendere uno fra Mbappé e Neymar (mica semplice, però). La Juventus osserva interessata e può vantare un canale privilegiato col manager italo-olandese. Ma può arrivare a certe cifre? Non con CR7 in rosa, probabilmente. Lo sguardo allora vola in Spagna: il Barcellona ci sentiamo di escluderlo dalla corsa. Troppo grave il dissesto finanziario delle casse blaugrana. Il Real Madrid invece... Dopo anni e sessioni di mercato sonnacchiose, Florentino Perez in estate farà le cose in grande. Come? Provando a regalarsi uno fra i due talenti più lucenti al mondo: Kylian Mbappé primo nome, ovviamente. Ma attenzione agli sviluppi del caso Haaland...