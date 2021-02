Impostare dal basso (sempre e comunque) è ormai un'ossessione. Ne vale davvero la pena?

Non si può subire un gol del genere dopo 63 secondi. Non si può rischiare di compromettere una qualificazione, rischiare di uscire dalla coppa che da anni è il tuo principale obiettivo, per correre un rischio del tutto evitabile. L'errore di Rodrigo Bentancur e il gol di Taremi dopo 63 secondi dal fischio d'inizio di Porto-Juventus è il racconto di una moda diventata ossessione: la costruzione dal basso dell'azione di gioco. Una nuova impostazione tattica sempre più utilizzata ed estremizzata che ha riscritto anche le regole del gioco (dalla scorsa stagione, infatti, il portiere più servire un compagno anche in area), che ha portato anche benefici, certamente. Ma che in alcuni casi ha completamente offuscato l'obiettivo prioritario: non correre rischi nella propria area di rigore.

La vicenda è da analizzare, da approfondire dopo quasi due stagioni dall'introduzione della nuova regola. Da mettere su carta costi e benefici per capire se davvero ne vale la pena. Perché non è la prima volta, e non è l'errore di Bentancur l'unico rischio corso dalla Juventus nella prima mezz'ora di gioco. Lo stesso Bentancur poco dopo il gol dell'1-0 ha regalato un corner agli avversari, poi Szczesny nel tentativo di servire McKennie ha permesso a Oliveira di andare alla conclusione al 22esimo. Tutto per non spazzare mai via il pallone. Per iniziare, sempre e comunque, l'azione dal basso. Ma ne vale davvero la pena?