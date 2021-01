Un talento al giorno, Christos Tzolis: un 18enne di lusso. Già 4 presenze con la Grecia!

Pochissimi 18enni al mondo possono vantare l'esperienza in campo di Christos Tzolis, attaccante esterno greco che col PAOK Salonicco ha giocato e molto bene in Europa League, totalizzando già tre gol e due assist nelle prime sei gare della manifestazione. Parliamo di un attaccante esterno molto portato alla conclusione importante (come testimoniano i suoi numeri in stagione, ndr). Non solo: a 18 anni conta già 4 presenze con la selezione maggiore ellenica, e un gol.

Nome: Christos Tzolis

Data di nascita: 30 gennaio 2002

Nazionalità: greco

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: PAOK Salonicco

Assomiglia a: David De Gea