Un talento al giorno, Dan Ndoye: un'ala capace di scatenarsi in contropiede

Il Nizza sembra aver visto ancora giusto: Dan Ndoye è un classe 2000 di origine senegalese, ma cresciuto nel Team Vaud (Svizzera) che si è messo in luce nelle giovanili del campionato svizzero per poi fare il grande salto verso la Francia. Parliamo di un'ala, tecnica e molto veloce nonostante la stazza (1.84 m). Molto insidioso quando va al tiro, essendo dotato di un destro preciso e forte, ma anche di dribbling e grande spunto: in Ligue ha già collezionato 22 gettoni, ma solo poco di più 500 minuti in campo.

Nome: Dan Ndoye

Data di nascita: 25 ottobre 2000

Nazionalità: svizzero-senegalese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Nizza

Assomiglia a: Musa Barrow