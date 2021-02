Un talento al giorno, Ignace van der Brempt: un Vertonghen di piede destro

Cresciuto come centrale difensivo, Ignace van der Brempt si è consolidato in questi ultimi mesi stabilmente come terzino destro: un terzino non solo difensivo, anzi abile nell'accompagnare l'azione offensiva nonostante una stazza notevole, che lo renderebbe forse più adatto al suo ruolo originale. Forte nel gioco aereo e difficilissimo da superare nell'uno vs uno, ha migliorato tanto anche la sua tecnica di base, proponendosi come uno dei laterali più promettenti, ma soprattutto già pronti per un gioco altamente fisico, dell'intera Europa.

Nome: Ignace van der Brempt

Data di nascita: 1 aprile 2002

Nazionalità: belga

Ruolo: terzino destro

Squadra: Club Bruges

Assomiglia a: Jan Vertonghen