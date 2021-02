Un talento al giorno, Yeremi Pino: l'ennesimo gioiello del Sottomarino Giallo

Con 21 presenze in stagione, l'iberico Yeremi Pino è uno dei debuttanti con più minuti d'Europa, almeno considerando i campionati Top 5: parliamo di un'ala destra estremamente rapida ma anche tecnica ed elegante, capace di creare il pericolo con i suoi cross tesi ma anche coi tiri da fuori. Calciatore estremamente dinamico, perfetto per un 4-2-3-1 perché garantisce anche una buona copertura, o come ala destra in grado di dare equilibrio al 4-3-3.

Nome: Yeremi Pino

Data di nascita: 20 ottobre 2002

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: ala destra

Squadra: Villarreal

Assomiglia a: Ibrahim Afellay