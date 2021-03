Atalanta-Spezia 7-0... distante quasi 90 anni

Prima volta in Serie A di un Atalanta-Spezia.

Fino a oggi rintracciamo, infatti, 6 precedenti tutti in cadetteria. I padroni di casa hanno sempre fatto punti e sono reduci da 3 successi senza soluzione di continuità. Però trattasi di affermazioni piuttosto datate: anni Trenta del secolo scorso.

Fra i match da ricordare c’è certamente quello del 4 dicembre 1932, terminato con un rumoroso 7-0: doppietta di Panzeri (13’ e 61’), Benedetti (30’), tripletta di Barisone (42’, 68’ e 85’), Bonomi (51’).

Fu quella la terza volta, fra Serie A e cadetteria, in cui la Dea rifilò 7 reti a un avversario che era venuto a sfidarla sul suo campo. Prima c’erano stati gli identici punteggi contro Udinese e Parma nella stagione 1931-1932. Successivamente si sarebbero verificati i 7-1 affrontando la Triestina nel 1950-1951 e l’Udinese nel 2019-2020.

Allargando la nostra analisi dei precedenti anche agli Spezia-Atalanta, scopriamo che i liguri vantano una sola vittoria in 13 scontri diretti: annata 1930-1931, 1-0 alla 31esima.

Un girone fa l’incrocio terminò col punteggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0. Si trattò della prima in campionato con i giocatori atalantini a secco di gol, ma anche del primo, storico pareggio senza reti per gli spezzini nel massimo campionato italiano.

Gli orobici, 49 punti, in casa hanno fatto 7 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte. Lunedì sera hanno perso di misura, 0-1, in casa della capolista Inter, pur dominando per larghi tratti il match. I liguri, 26 punti, in esterna contano 4 successi, 3 segni X, 6 stop. Nell’ultimo impegno hanno pareggiato lo scontro salvezza col Benevento, ma possono recriminare sui legni colpiti.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE B)

6 incontri disputati

4 vittorie Atalanta

2 pareggi

0 vittorie Spezia

17 gol fatti Atalanta

4 gol fatti Spezia