Benevento, mezz'ora a rilento. I tanti nei del Parma, ma sui rigori contro...

Prima della sosta per le Nazionali, il Benevento è riuscito nell'impresa di andare a vincere all'Allianz Stadium contro la Juventus. Tre punti che hanno ritirato su la formazione sannita che non vinceva addirittura dalla sedicesima giornata. Il Parma resta molto attardato in classifica: l'avvento di D'Aversa in panchina al posto di Liverani non è servito alla squadra per cambiare passo.

Benevento e Parma si affrontano per la prima volta in assoluto (almeno sul campo dei giallorossi). L'unico precedente assoluto è quello dell'andata: 0-0 al Tardini il 6 dicembre 2020.

Con 26 gol all'attivo, i ducali continuano ad avere il peggior attacco dell'intero campionato. Sono solo 9 i marcatori diversi andati a segno per gli emiliani ed anche questo è un record negativo detenuto in coabitazione con la Lazio. Il Parma ha totalizzato solo 8 punti in trasferta, peggio ha fatto solo il Crotone con 2. Ma per i gialloblu c'è anche un record positivo: sono la squadra ad aver avuto il minor numero di rigori contro: solamente uno. Il Benevento infine è la formazione che realizza il minor numero di reti nella prima mezz'ora di gioco: solo 4 gol all'attivo.