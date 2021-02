Benevento non porta bene a Gattuso: il 2-2 che non dimenticherà mai. Inzaghi...

Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi. Per anni sono stati compagni di squadra al Milan dove hanno vinto molto. Ora si ritrovano a confrontarsi nelle vesti di allenatori di formazioni differenti. Due i precedenti finora tra di loro ed entrambi giocati con Inzaghi in casa. Nonostante questo l'ex attaccante non ha ancora vinto contro l'allenatore di Corigliano Calabro.

Il Benevento non è che porti benissimo a Gattuso, anzi. In cinque incontri è uscito vincitore una sola volta (2-1 all'andata di questo campionato), poi ha perso tre volte (una anche quando era sulla panchina del Milan). Ma siamo sicuri che Gattuso non dimenticherà mai il 2-2 in Benevento-Milan del 3 dicembre 2017, perché è arrivato al 95' di una partita che sembrava già vinta, con un gol segnato di testa dal portiere avversario Brignoli e che è anche stato il primo punto in A dei sanniti nella loro storia.

Buona la prima per Inzaghi contro il Napoli, quando era al Milan, poi solo sconfitte. Tre di fila per l'esattezza: una con il Milan, una col Bologna e la già citata gara d'andata di questo campionato con il Benevento.

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS INZAGHI (CASA E FUORI CASA)

1 vittoria Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Inzaghi

2 gol fatti squadre Gattuso

1 gol fatto squadre Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS BENEVENTO

1 vittoria Gattuso

1 pareggio

3 vittorie Benevento

4 gol fatti squadre Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS NAPOLI

1 vittoria Inzaghi

0 pareggi

3 vittorie Napoli

5 gol fatti squadre Inzaghi

8 gol fatti Napoli