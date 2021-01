Cagliari-Benevento, quando i gol arrivano su rigore e dopo il 90’

Decima giornata della stagione 2017-2018. Faragò va a rete dopo nove minuti. Le emozioni si concentrano però tutte nell’extra time della ripresa. Al 93’ Iemmello pareggia dal dischetto del rigore. Neppure il tempo di pensare a quello che potrebbe essere il primo, storico punto in Serie A che un’inzuccata di Pavoletti al quarto minuto di recupero stabilisce il 2-1. E il Cagliari fa suo il primo scontro diretto in Serie A col Benevento. Anzi, il primo faccia a faccia in un campionato professionistico moderno fra le due compagini.

Una partita che avrebbe potuto avere una piega differente se Sau avesse marcato il rigore concesso ai rossoblù dopo 16 minuti. Penalty invece calciato fuori dallo specchio della porta.

Partendo da questo match non ci resta che guardare la situazione dei rigori e quella relativa alle marcature dopo il novantesimo per sardi e campani.

Il Casteddu in questo torneo ha calciato 2 penalty e cercato di pararne 3. Tutti sono diventati gol. Gli Stregoni dei 3 rigori a favore ne hanno realizzato solo 1 (domenica scorsa ne hanno fallito uno contro il Milan), mentre i 3 subiti sono tutti terminati in fondo alla rete.

Per quanto riguarda le marcature oltre il novantesimo registriamo soltanto quella di Joao Pedro, proprio dal dischetto, contro la Roma alla 14esima giornata quando il cronometro indicava il 91’. I giallorossi sono ancora a quota zero.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Cagliari

0 pareggi

0 vittorie Benevento

2 gol fatti Cagliari

1 gol fatto Benevento

PRIMO E ULTIMO CONFRONTO DIRETTO A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Benevento 2-1, 10° giornata 2017/2018