Dopo la cinquina, il Napoli prova a fare tombola. Cagliari senza gol da 2569 giorni

Il Cagliari non vince dalla settima giornata di questo campionato di A. Dopo quella vittoria sulla Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha fatto quattro pareggi e subito tre sconfitte. Contro il Torino, nell'ultimo turno del 2020, il Napoli ha ottenuto il primo pari della stagione, ma anche in casa partenopea la vittoria non si verifica da un pezzetto (due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare).

Venendo ai precedenti in terra sarda tra Cagliari e Napoli, possiamo dire che i partenopei dopo aver fatto cinquina puntano alla tombola. Cinquina perché le ultime cinque sfide sono state vinte dai campani che tra l'altro non hanno neanche subito un gol in questo lasso di tempo. Il Cagliari non segna in casa al Napoli dal 21 dicembre 2013 ovvero 2.569 giorni fa (saranno 2570 domani nel giorno dell'incontro). L'ultimo a riuscire in questa "impresa" è stato Nenè (nella foto) nell'1-1 verificatosi in quella data.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

9 vittorie Cagliari

19 pareggi

10 vittorie Napoli

32 gol fatti Cagliari

41 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1963/1964 Serie B Cagliari vs Napoli 2-2

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2019/2020 Serie A Cagliari vs Napoli 0-1