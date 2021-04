Fiorentina-Atalanta, sfida marchiata di viola. Il 2021 straordinario dei nerazzurri

vedi letture

La Fiorentina è alla ricerca di punti salvezza: ha ottenuto un solo successo negli ultimi sei incontri di campionato, mentre Iachini ha ripreso il suo posto in panchina, dopo le dimissioni di Prandelli, pareggiando a Genova. L'Atalanta è in piena corsa per entrare in Champions League e nelle ultime otto partite giocate in A ha al suo attivo ben sette vittorie e una sola sconfitta.

La storia degli incontri a Firenze è a senso unico e marchiata di viola. Nove sono le affermazioni atalantine contro le 37 dei padroni di casa in 61 partite tra A e B. La scorsa stagione gli orobici sono tornati al successo al Franchi dopo un digiuno da 27 anni.

20 punti sui 30 che ha in classifica, la Fiorentina li ha fatti tra le mura amiche quindi esattamente i due-terzi. L'Atalanta è prima per numero di marcatori diversi mandati a segno (16, a pari merito con il Bologna) e anche per gol fatti da giocatori entrati a partita in corso (12). Il 2021 dei nerazzurri è stato fin qui straordinario perché la squadra di Gasperini viaggia con una media di 2,25 punti a partita. Meglio c'è solo l'Inter con 2,56.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

37 vittorie Fiorentina

15 pareggi

9 vittorie Atalanta

110 gol fatti Fiorentina

40 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Atalanta 3-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2019/2020 Serie A Fiorentina vs Atalanta 1-2