Gasperini e Mihajlovic, chi romperà l'equilibrio? Ma in casa il Gasp...

Gasperini contro Mihajlovic, una sfida all'insegna...dell'equilibrio. Lo score complessivo dei loro confronti in veste di allenatore, parla di cinque vittorie a testa e sei pareggi. C'è da dire però che il fattore campo fa la sua parte. Tutti i successi da parte di Gasp sono arrivate in partite giocate in casa, in trasferta l'allenatore piemontese non ha mai battuto il serbo.

Sono ben 22, tra Serie A e B, le partite di Gasperini contro il Bologna, affrontato con Crotone, Genoa, Palermo e Atalanta. 11-8 lo score a favore dell'attuale guida tecnica della compagine nerazzurra.

Mihajlovic in leggero svantaggio nei match contro l'Atalanta: ha vinto quattro volte, ma ha perso in cinque circostanze contro i bergamaschi.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS MIHAJLOVIC

5 vittorie Gasperini

6 pareggi

5 vittorie Mihajlovic

19 gol fatti squadre Gasperini

16 gol fatti squadre Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS BOLOGNA

11 vittorie Gasperini

3 pareggi

8 vittorie Bologna

33 gol fatti squadre Gasperini

27 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS ATALANTA

4 vittorie Mihajlovic

5 pareggi

5 vittorie Atalanta

13 gol fatti squadre Mihajlovic

18 gol fatti Atalanta