I secondi tempi fanno volare l'Inter: una valanga di reti nerazzurra. Il Toro...

Dopo aver rinviato due partite di fila, causa Covid, il Torino è rientrato in campo perdendo contro il Crotone nell'ultima giornata di campionato. L'Inter è alla ricerca dell'ottava vittoria di fila, mentre i risultati utili consecutivi per la squadri di Conte sono dieci (8 vittorie e 2 pareggi).

Torino e Inter e la sfida tra due grandi squadre del nostro calcio, anche se il club granata purtroppo sta attraversando da diversi anni una fase di decadimento. Ci sono state partite epiche nel capoluogo piemontese, come il 6-0 rifilato dal Toro il 19 ottobre 1930, o come il 5-5 del 12 gennaio 1941. Per i nerazzurri invece da segnalare un successo per 5-0 del 28 dicembre 1958.

Il Torino ha già raggiunto quota 100 reti segnate contro l'Inter nelle partite in casa nei campionati di Serie A a girone unico. I milanesi sono a due gol da questo traguardo.

Sono 10 le partite terminate dall'Inter senza subire gol in questo campionato ed è uno dei record detenuti dalla squadra di Conte. Ma incredibile è soprattutto il cambio di passo che la formazione lombarda riesce a fare nei secondi tempi. 21 punti guadagnati dall'Inter nella seconda frazione: facendo un'analisi molto sommaria di questo dato, possiamo dire che i cambi, spesso, riescono a cambiare il volto della partita dell'Inter. Il Torino invece è la squadra (col Parma) che ha maggiormente peggiorato le proprie performance nel secondo tempo con meno undici punti. Legato al discorso che facevamo in precedenza, segnaliamo che sono 43 i gol fatti nella ripresa dai nerazzurri, una vera e propria valanga di segnature.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

25 vittorie Torino

23 pareggi

28 vittorie Inter

100 gol fatti Torino

98 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Inter 4-1

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2019/2020 Serie A Torino vs Inter 0-3