Il marchio di Enrico Chiesa nell'ultima vittoria della Cremonese a Brescia

Tre risultati utili di fila per il Brescia (due pareggi e una vittoria). Al netto delle vicende extracalcio, le rondinelle sembrano aver ripreso la giusta strada dopo l'imbarcata presa tra la diciassettesima e la ventesima giornata (quattro sconfitte di fila). La Cremonese si presenta a questo derby lombardo avendo perso le ultime due gare.

Sono quasi 26 anni che la Cremonese non espugna il campo del Brescia. Il quarto e ultimo successo dei grigiorossi (su 20 precedenti complessivi) risale al 28 maggio 1995: un 1-2 con gol decisivo realizzato da un certo Enrico Chiesa su rigore. Le rondinelle si sono imposte in 4 delle ultime 5 sfide giocate in casa contro gli avversari odierni.

Il Brescia ha chiuso solo due partite senza subire reti. In fatto di clean sheet la squadra ora allenata da Clotet Ruiz è ultima con l'Ascoli. La Cremonese non è che stia molto meglio in questo senso perché è appena sopra con tre. I grigiorossi sono ultimi per numero di marcatori diversi andati a segno che sono nove (come Ascoli, Virtus Entella e Pescara). Però sono anche secondi per reti arrivati da giocatori partiti dalla panchina: 8. Sopra c'è solo il Cittadella con 9.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A E B)

9 vittorie Brescia

7 pareggi

4 vittorie Cremonese

32 gol fatti Brescia

20 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1929/1930 Serie A Brescia vs Cremonese 4-3

L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2018/2019 Serie B Brescia vs Cremonese 3-2