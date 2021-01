Inzaghi, Pioli, il fattore casa conta. Dici Benevento e il tecnico del Milan ripensa a...

Chi gioca in casa tra Filippo Inzaghi e Stefano Pioli non ha mai perso. Questo è il fatto principale che salta agli occhi analizzando i tre incontri precedenti che ci sono stati tra questi due allenatori. In particolare, visto che questa volta gioca in casa l'ex attaccante del Milan, diciamo che una volta ha vinto e una volta ha pareggiato contro il suo collega tra le mura amiche.

Ex giocatore, ma anche ex allenatore del Milan, Filippo Inzaghi. Quando gioca contro i rossoneri, per lui è sempre una partita speciale. Nell'unica volta finora in cui si è trovato ad affrontare la sua vecchia squadra da allenatore, è finita in parità: 0-0 due stagioni fa.

Pioli contro il Benevento ha due partite al suo attivo e il percorso finora è netto: due vittorie e nessun gol subito. Ma se dici Benevento a Pioli, sicuramente gli verrà in mente la partita dell'11 marzo 2018 che è stata la prima dopo la morte di Davide Astori, un evento che ha segnato a livello psicologico e umano la vita del tecnico parmense.

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS PIOLI (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

1 vittoria Pioli

4 gol fatti squadre Inzaghi

4 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS MILAN

0 vittorie Inzaghi

1 pareggio

0 vittorie Milan

0 gol fatti squadre Inzaghi

0 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS BENEVENTO

2 vittorie Pioli

0 pareggi

0 vittorie Benevento

4 gol fatti squadre Pioli

0 gol fatti Benevento