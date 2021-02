Juric-D'Aversa si riparte da un en plein. Per il parmense, Verona uguale sconfitta

vedi letture

Ci sono tre precedenti tra Juric e D'Aversa in veste di allenatore. In due circostanze il croato ha avuto la meglio sul collega e lo ha fatto nell'unica volta in cui ha giocato in casa (Verona-Parma 3-2 lo scorso campionato di A) e in un'altra circostanza in trasferta (Parma-Verona 0-1 sempre della scorsa stagione). Il pareggio invece fa riferimento ad un Virtus Lanciano-Crotone alla 13esima di B 2015/16.

Juric e il Parma. La storia era perfetta per il tecnico gialloblu almeno fino all'inizio di questo campionato, quando la sua squadra ha perso fuori casa contro gli emiliani per 1-0. Tra l'altro quella è stata una delle due affermazioni fin qui conseguite dal club di Krause in questa Serie A. Sulla panchina del Parma allora c'era ancora Liverani.

Le due sconfitte dello scorso campionato rappresentano anche i due precedenti che ha l'allenatore nato in Germania con il Verona. A questo giro ha bisogno assolutamente di punti se vuol cominciare a sperare in una risalita in classifica della sua squadra.

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS D'AVERSA (CASA E FUORI CASA)

2 vittorie Juric

1 pareggio

0 vittorie D'Aversa

5 gol fatti squadre Juric

3 gol fatti squadre D'Aversa

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS PARMA

2 vittorie Juric

0 pareggi

1 vittoria Parma

4 gol fatti squadre Juric

3 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS VERONA

0 vittorie D'Aversa

0 pareggi

2 vittorie Verona

2 gol fatti squadre D'Aversa

4 gol fatti Verona