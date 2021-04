L'ultima in casa contro l'ultima in trasferta

Secondo match della 33esima giornata di Serie A 2020-2021.

Al Tardini saranno faccia a faccia la penultima del campionato, il Parma, e il finalino di coda della classifica, il Crotone.

Assieme 35 punti. Le prime fuori dalla zona retrocessione, Benevento e Torino, ne hanno 31.

I gialloblù contano 20 punti, ma solo 11 fatti sul proprio campo: 2 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte. Nessuno ha saputo fare peggio in casa propria. Le più recenti prove interne raccontano dei KO patiti dal Milan e dal Genoa. L’ultima vittoria? Lo scorso 14 marzo, 2-0 sulla Roma.

I rossoblù sono cinque lunghezze dietro i Ducali, a quota 15, ma lontano dallo Scida hanno fatto solamente 2 punti: 2 pareggi, 14 battute d’arresto. Nel 2021 non hanno ancora raccolto qualcosa in esterna. Il 15 dicembre 2020 fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, a Udine. Poi ecco 10 sconfitte senza soluzione di continuità.

Nel turno infrasettimanale i Crociati, nonostante il vantaggio trovato da Brugman su punizione, sono adnati KO a Torino contro la Juventus. L’ennesima rimonta subita in questo torneo. Il Crotone ha resistito per un tempo alla Sampdoria, prima di subire il gol di Quagliarella e non riuscire più a raddrizzare il match.