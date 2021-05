La lunga lista di record stagionali dell'Inter. Il brutto rapporto Udinese coi rigori

La sconfitta arrivata contro la Juventus ha interrotto una serie positiva di venti risultati utili di fila messa insieme dall'Inter campione d'Italia per questa stagione. Un solo punto nelle ultime 4 gare per l'Udinese che comunque il suo obiettivo l'ha già raggiunto da tempo.

26 le vittorie interne dell'Inter in campionato contro l'Udinese, ma anche i friulani a San Siro sono in doppia cifra, essendo a quota 10. Di queste ben 6 sono arrivate nel nuovo millennio. Nelle ultime due stagioni ha sempre vinto la formazione nerazzurra e con lo stesso punteggio (1-0).

La squadra allenata da Conte può vantare il maggior numero di vittorie (27), la miglior difesa del torneo (34 gol subiti), il miglior rendimento interno (49 punti) e anche il minor numero di sconfitte (3). E' prima come numero di clean sheet (14) appaiata con il Napoli. E non possiamo che rimarcare il fatto di come abbia saputo cambiare passo in maniera netta e incredibile dopo l'intervallo: 30 i punti guadagnati nella ripresa. Non è un caso che siano ben 55 i gol segnati nei secondi 45 minuti dall'Inter, anche questo un numero da record. Ma anche l'Udinese ha delle peculiarità: ha mandato a segno 17 giocatori diversi ed è in lotta per il titolo di cooperativa del gol con il Torino. Inoltre quella bianconera è la squadra che ha avuto meno rigori a favore (3) e più rigori contro (13). Un rapporto veramente negativo con i tiri dal dischetto.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

26 vittorie Inter

11 pareggi

10 vittorie Udinese

83 gol fatti Inter

51 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1950/1951 Serie A Inter vs Udinese 6-1

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2019/2020 Serie A Inter vs Udinese 1-0