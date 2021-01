La Samp non riesce a mantenere la propria porta inviolata. E sui rigori...

Tre vittorie e cinque pareggi, Sampdoria senza mezze misure nelle ultime otto partite giocate. L'ultima divisione della posta per i blucerchiati risale alla nona giornata e al 30 novembre 2020 (Torino-Sampdoria 2-2). Udinese in difficoltà perché non vince dall'undicesima giornata: dopo di allora tre punti portati a casa (tre pareggi e tre sconfitte).

Sono solo cinque le affermazioni dei friulani in casa della Sampdoria. L'ultima è lo 0-2 ottenuto il 10 dicembre 2012. Dopo di allora, sette risultati utili consecutivi interni per i blucerchiati, i quali hanno anche vinto le ultime tre sfide dirette a Marassi.

La Samp non riesce a tenere la propria porta inviolata. Ha chiuso una sola partita in questo campionato senza prendere reti ed è ventesima ed ultima in fatto di 'clean sheet'. La squadra allenata da Ranieri è invece prima per numero di rigori contro ricevuti in questo campionato, con 7 (di cui 6 trasformati), anche se non è certo motivo di vanto. Sempre in tema di rigori, l'Udinese ne ha avuto uno solo a favore (come Genoa, Bologna e Parma): di meno nessun'altra squadra. Ancora i friulani non sono riusciti a segnare nel primo quarto d'ora di gioco. Sono gli unici a zero in questo frammento di partita.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

22 vittorie Sampdoria

13 pareggi

5 vittorie Udinese

78 gol fatti Sampdoria

42 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1950/1951 Serie A Sampdoria vs Udinese 1-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2019/2020 Serie A Sampdoria vs Udinese 2-1