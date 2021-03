La squadra con più rigori a favore contro quella che ne ha avuti più contro. E all'andata...

Venti punti sui ventinove fatti in classifica dalla Fiorentina sono stati ottenuti al Franchi, che non è propriamente un fortino, ma dove i viola si esprimono molto meglio che in trasferta. Il Milan fuori casa è invece una vera potenza. 34 punti ottenuti in 13 gare giocate, un solo pareggio, una sola sconfitta (a La Spezia) e ben 11 vittorie. I rossoneri sono la migliore formazione della A come rendimento esterno.

A Firenze continuano a comandare i viola che sono avanti 31 vittorie a 25. Però i rossoneri sono in serie positiva da quattro gare (due vittorie e due pareggi). L'ultima affermazione gigliata alla prima giornata del campionato 2015/16 (2-0 con gol di Alonso e Ilicic).

Milan all'inseguimento dell'Atalanta in fatto di marcatori diversi andati a segno in questo campionato (15 contro 16). Leadership rossonera saldissima in fatto di rigori avuti a favore: sono 16 (12 dei quali trasformati). E anche il saldo tra penalty a favore e penalty contro è da record (+11). Per contro la Fiorentina è invece la formazione ad avere più tiri dal dischetto fischiati a sfavore. Sono 7 a pari merito con Sampdoria, Spezia e Torino. Ulteriore curiosità in merito: due di quei sedici rigori, il Milan li ha avuti proprio all'andata contro la Fiorentina, uno segnato da Kessie e uno parato da Dragowski (sempre sul tiro dal dischetto di Kessie).

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

31 vittorie Fiorentina

24 pareggi

25 vittorie Milan

115 gol fatti Fiorentina

103 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Milan 3-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2019/2020 Serie A Fiorentina vs Milan 1-1