Lazio, col Sassuolo gioca in casa o fuori?

Se segni il doppio dei gol rispetto al tuo avversario, le statistiche prodotte dai precedenti non possono che sorriderti.

E i biancocelesti della Lazio hanno marcato 14 reti al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro le sole 7 dei neroverdi del Sassuolo.

Il bilancio dei precedenti strizza l’occhio pertanto agli ospiti, avanti per numero di vittorie, 4-1, mentre i segni X ammontano soltanto a 2.

Non solo.

La squadra di mister Inzaghi è reduce da una serie positiva in Emilia arrivata a quota 4 match, con ben 3 successi. L’unica volta, in questo periodo, in cui non è comparso il segno 2 in schedina è rappresentata dall’1-1 alla 12esima giornata 2018-2019, Parolo all’8’ e Ferrari al 15’.

L’unico successo dei sassolesi?

Nel 2015-2016, 2-1 all’ottavo turno: Berardi su calcio di rigore al 7’, Missiroli al 60’, Felipe Anderson al 67’.

I padroni di casa vengono dal vittorioso derby regionale contro il Parma, 3-1. Su 59 punti in classifica, 26 sono quelli raccolti allo Stadium (6V – 8X – 4P con 29GF e 27GS). Ma nell’ultima comparsata casalinga è arrivato un KO per 1-3 con la Juventus.

Gli ospiti sono reduci dal recupero col Torino, 0-0 all’Olimpico, con tanto di rigore sbagliato da Immobile. Su 68 punti in classifica, 26 sono quelli raccolti in trasferta (8V – 2X – 8P con 25GF e 30GS).

CONFRONTI A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO (SERIE A)

7 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

4 vittorie Lazio

7 gol fatti Sassuolo

14 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Lazio 2-2, 6° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Lazio 1-2, 13° giornata 2019/2020