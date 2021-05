Lazio: quattro mesi senza pareggi. I biancocelesti puntano a fare otto col Parma

Sono addirittura 19 le partite senza pareggi della Lazio. L'ultimo in campionato si è verificato il gennaio scorso: Genoa-Lazio 1-1. In questo frangente 14 vittorie e 5 sconfitte per il gruppo biancoceleste. Il Parma è già retrocesso matematicamente in B ed è caduto forse nel peggiore dei modi: sei sconfitte rimediate di fila, un solo punto ottenuto nelle ultime otto gare, una sola vittoria sotto la gestione D'Aversa.

Dopo avere fatto sette, la Lazio punta ad arrivare ad otto. Stiamo parlando di vittorie in serie casalinghe contro il Parma. Sono solo 4 su 30 precedenti le affermazioni degli emiliani. L'ultima è il 2-1 del 23 settembre 2009 con gol decisivo di Amoruso su rigore.

60 gol fatti dalla Lazio in questo campionato, messi a segno però da soli 9 giocatori. Questa è la particolarità riscontrabile nella formazione allenata da Inzaghi che è quella con minor marcatori all'attivo. Il Parma ha il peggior attacco assieme al Benevento con 38 gol fatti, ma ha anche avuto il minor numero di rigori contro: solamente due, entrambi trasformati.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

17 vittorie Lazio

9 pareggi

4 vittorie Parma

47 gol fatti Lazio

22 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1961/1962 Serie B Lazio vs Parma 3-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Lazio vs Parma 2-0