Lo Spezia segna con più giocatori della Lazio. Ma nei secondi tempi…

Se le partite terminassero al 45’ (minuti di recupero inclusi) fra Lazio e Spezia ci sarebbero soltanto 5 punti di differenza in classifica.

I biancocelesti sarebbero a 39 (11V – 6X – 10P), i bianchi risponderebbero con 34 (5V – 19X – 4P).

Ma con l’andamento delle riprese la forbice fra i due club s’allarga. Quello laziale balza a 49 punti, guadagnandone ben 10 rispetto all’intervallo per il thè. Quello spezzino scende a 29, perdendone ben 5 nella seconda metà degli incontri.

E pensare che un girone fa Spezia-Lazio…

Terminò 2-1 per gli ospiti. Immobile e Milinkovic-Savic firmarono il 2-0 nei primi 33 minuti di gioco. Dopo la pausa, al 64’, Nzola segnò il gol della bandiera e che dimezzò lo svantaggio.

Prima della sosta per gli impegni delle nazionali la compagine di mister Inzaghi ha viaggiato a 2 punti/match di media (2V – 1P) nel mese di marzo. Più lenta quella di Italiano, 1 punto/match di andatura (1V – 1X – 2P) nello stesso periodo.

Attenzione però a dare per scontato l’esito dell’incrocio.

Anche perché la matricola sembra possedere più soluzione offensive della Lazio. I marcatori dello Spezia fino a oggi ammontano a 13, 4 in più dei biancocelesti fermi a quota 9.