Mihajlovic e Bologna, doppia maledizione per D'Aversa. Il serbo col Parma...

Quarta sfida in campionato tra Roberto D'Aversa e Sinisa Mihajlovic nelle vesti di allenatori. L'attuale tecnico del Parma è ancora alla ricerca della prima vittoria contro il collega che ora siede sulla panchina del Bologna. Nei tre precedenti, due volte i due si sono divisi la posta in palio. L'unica vittoria che troviamo è quella conseguita dal serbo in un Bologna-Parma 4-1 valido per la stagione di Serie A 2018/19. Attenzione al 2-2 perché questo è un risultato che è uscito fuori due volte su tre.

Non solo D'Aversa non ha mai vinto contro Mihajlovic, ma è a secco di vittorie anche contro il Bologna, già affrontato in sei circostanze tra Serie A e B. Tre pareggi e tre sconfitte, questo il ruolino di marcia poco esaltante contro i rossoblu conseguito dall'allenatore nato in Germania.

Mihajlovic contro il Parma ha un cammino ottimo. Una sola sconfitta per lui contro i ducali ovvero Parma-Sampdoria 2-0 del 4 maggio 2014. E soprattutto undici risultati utili ottenuti (6 vittorie e 5 pareggi).

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS MIHAJLOVIC (CASA E FUORI CASA)

0 vittorie D'Aversa

2 pareggi

1 vittoria Mihajlovic

5 gol fatti squadre D'Aversa

8 gol fatti squadre Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS BOLOGNA

0 vittorie D'Aversa

3 pareggi

3 vittorie Bologna

6 gol fatti squadre D'Aversa

11 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS PARMA

6 vittorie Mihajlovic

5 pareggi

1 vittoria Parma

26 gol fatti squadre Mihajlovic

12 gol fatti Parma