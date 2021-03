Milan e quel decennio da incubo contro il Napoli

vedi letture

Da tre stagioni Milan-Napoli termina in parità.

Avanti c’erano stati i 2 successi azzurri. Nel 2016-2017 arrivò un 1-2: Insigne, Callejon, Kucka. Nel 2015-2016 fu addirittura 0-4: Allan, doppietta di Insigne, autorete di Ely. Così l’ultima vittoria rossonera risale al 2014-2015, quando finì per 2-0: Menez e Bonaventura.

E’ quello in corso il digiuno rossonero più lungo nella Serie A?

No, perché dallo 0-0 del 1973-1974 allo 0-2 del 1983-1984 rintracciamo ben 9 faccia a faccia senza i tre punti (all’epoca due) per i padroni di casa. In questo scorcio di tempo arrivarono 5 segni X e 4 successi ospiti, con l’1-1 il punteggio più ricorrente per via delle sue 3 caps (1975-1976, 1976-1977, 1981-1982).

Precisazione necessaria: nella decade calcistica appena raccontata Milan-Napoli non fu disputata nel 1980-1981 poiché i meneghini militavano in cadetteria.

Al faccia a faccia di domenica sera i due club come arrivano?

Il Milan vanta 56 punti in classifica, 22 dei quali raccolti al Meazza (6V – 4X – 3P con 25GF e 19GS). Non vince però sul proprio terreno dal 4-0 col Crotone del 7 febbraio, poi ecco i KO nel derby e l’1-1 con l’Udinese. Il Napoli si trova a quota 47, 19 fatti lontani dal San Paolo-Maradona (6V – 1X – 5P con 22GF e 18GS). L’ultimo segno 2 in schedina è del 10 gennaio, 2-1 sull’Udinese, poi sono arrivati gli stop contro Verona, Genoa, Atalanta e il pari sfidando il Sassuolo. Fra l’altro la difesa orchestrata dall’ex Gattuso incassa gol da 8 trasferte senza soluzione di continuità.

Chiusura con focus sulla classifica dell’anno solare.

Milan e Napoli vanno a braccetto, 1,83 punti/match (7V – 1X – 4P). Uniche differenze sul fronte delle marcature: 18 fatte e 14 subite dai rossoneri, 28 e 17 dagli azzurri.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

72 incontri disputati

32 vittorie Milan

26 pareggi

14 vittorie Napoli

118 gol fatti Milan

72 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Napoli 2-2, 20° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Napoli 1-1, 13° giornata 2019/2020