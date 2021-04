Milan, incubo Benevento alla 34^ di Serie A

Un bilancio in perfetto equilibrio quello che esce dagli incroci fra Milan e Benevento in Serie A. Hanno vinto 1 volta entrambi i club, in 1 occasione c’è scappato il segno X.

Ma…

Al Meazza sono in vantaggio i sanniti che nel 2017-2018 si imposero per 1-0 grazie a una rete di Iemmello al minuto 29 del primo tempo.

A proposito, quell’incrocio andò in scena proprio in occasione di una 34esima giornata. Se qualcuno dovesse credere nei corsi e ricorsi storici...

Entrambe le squadre vengono da un KO. I rossoneri per 0-3 in casa della Lazio, mettendo così a rischio la rincorsa alla prossima Champions League. I giallorossi per 2-4 sul proprio campo con l’Udinese, perdendo tutto il vantaggio che avevano sulle avversarie nella corsa salvezza.

Ma è il 2021 che non sembra sorridere a Diavolo e Stregoni.

La squadra di Pioli, infatti, viaggia a una media di 1,68 punti/match. E’ sesta per rendimento. Fra l’altro i punti fuori casa, 21, sono praticamente il doppio di quelli al Meazza, 11. Quella dell’ex Inzaghi naviga a 0,68 punti/match. Soltanto altri due club hanno fatto peggio dallo scorso gennaio: Crotone e Parma. A differenza dei meneghini, però, i giallorossi vanno meglio in trasferta, 9 punti, contro i 4 ottenuti al Vigorito.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

1 incontro disputato

0 vittorie Milan

0 pareggi

1 vittoria Benevento

0 gol fatti Milan

1 gol fatto Benevento

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Benevento 0-1, 34° giornata 2017/2018