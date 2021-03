Per Gattuso sarà la prima nel suo ex stadio. Per Pioli tutto iniziò con i derby regionali

vedi letture

Stefano Pioli, Milan, è in vantaggio su Rino Gattuso, Napoli, nei faccia a faccia di campionato. Ma questa superiorità è figlia, soprattutto, dei match giocati in trasferta. Perché nel ruolo di ospite il rossonero ha colto 2 vittorie, 1 segno X, 1 sconfitta. Mentre il bilancio dei Pioli-Gattuso è in perfetto equilibrio: 1 pareggio, 1 gol fatto e subito per coach.

Altra curiosità.

Quello di domenica sarà il secondo scontro diretto con il parmense sul proprio campo. Dopo il Fiorentina-Milan 1-1 del 2017-2018, infatti, tutti gli altri incroci erano avvenuti sempre e solo lontano da casa.

Le sfide al Napoli, invece, sono ben 22. Gli azzurri comandano per 8-7 in fatto di successi e 29-24 per gol marcati. Da segnalare che le prime due gare furono disputate in cadetteria 2003-2004, quando Pioli allenava proprio in Campania. I derby fra Salernitana, la squadra dell’oggi milanista, e il Napoli finirono entrambi col punteggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

Per il doppio ex Gattuso, invece, soltanto due sfide al Milan: 2-2 nel girone di ritorno della passata stagione, 1-3 in quello d’andata di questo torneo. Per lui sarà quindi una prima da avversario del Diavolo alla Scala del calcio.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E GATTUSO IN CAMPIONATO

2 vittorie Pioli

2 pareggi

1 vittoria Gattuso

8 gol fatti squadre di Pioli

9 gol fatti squadre di Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

7 vittorie Pioli

7 pareggi

8 vittorie Napoli

24 gol fatti squadre di Pioli

29 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E IL MILAN IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

1 pareggio

1 vittoria Milan

3 gol fatti squadre di Gattuso

5 gol fatti Milan