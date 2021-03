Pioli, dopo la cinquina, stop vittorie col Verona. Juric col Milan buona la prima

Una volta Juric ha giocato in casa contro Pioli (in veste di allenatore) e in quella circostanza ha saputo anche vincere il match. Il riferimento è a Genoa-Inter 1-0 del 20 aprile 2016, con gol di De Maio. Ma se allarghiamo l'analisi anche agli incontri disputati con Pioli in casa, ci accorgiamo che il bilancio dei precedenti tra questi due tecnici è in parità con una vittoria a testa e due pari. Le ultime due sfide sono proprio finite in parità: la scorsa stagione Milan-Verona 1-1 e in questo campionato Milan-Verona 2-2.

C'è un'unica vittoria di Juric contro il Milan sempre come allenatore. E comincia ad essere datata perché è Genoa-Milan 3-0 del 25 ottobre 2016. Quella fu la prima sfida del tecnico croato contro i rossoneri, dopo di allora sono arrivati tre pareggi e due sconfitte.

Pioli, che è stato per diverse stagioni giocatore del Verona, contro i gialloblu da allenatore ci ha giocato contro 15 volte, vincendo in cinque circostanze. Però dopo Verona-Fiorentina 0-5 del 10 settembre 2017 ci sono stati due pari e una sconfitta contro i gialloblu.

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS PIOLI (CASA E FUORI CASA)

1 vittoria Juric

2 pareggi

1 vittoria Pioli

4 gol fatti squadre Juric

5 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS MILAN

1 vittoria Juric

3 pareggi

2 vittorie Milan

7 gol fatti squadre Juric

6 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS VERONA

5 vittorie Pioli

7 pareggi

3 vittorie Verona

25 gol fatti squadre Pioli

21 gol fatti Verona