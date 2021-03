Prandelli, col Parma senza pari. D'Aversa e la sconfitta nel festival del rigore

C'è un solo precedente tra Prandelli e D'Aversa. I due si sono incrociati la scorsa stagione in Parma-Genoa 1-0 andato in scena alla ventisettesima giornata. Oggi ci sarà il loro secondo match, il primo con il tecnico di Orzinuovi in casa.

Nella sua prima stagione in A, D'Aversa ha messo in difficoltà la Fiorentina, vincendo due gare su due, la seconda delle quali alla 37esima e penultima giornata. I viola si sono presentati all'ultimo turno del campionato 2018/19 con la necessità di non perdere contro il Genoa, pena la retrocessione in B. La scorsa stagione invece per lui sono arrivati un pareggio a Firenze e una sconfitta a Parma in una gara che è stata una sfida dal dischetto (1-2 con un penalty trasformato da Kucka e due messi a segno da Pulgar).

Prandelli ha lasciato indubbiamente un buon ricordo di sé a Parma. Con i gialloblu si è posto all'attenzione conquistando due quinti posti di fila nel campionato 2002/03 e in quello successivo. Contro il Parma la caratteristica principale è la quasi totale assenza di pareggi. Ve n'è uno solo in 14 partite: Parma-Fiorentina 1-1 il 3 aprile 2010.

TUTTI I PRECEDENTI PRANDELLI VS D'AVERSA (CASA E FUORI CASA)

0 vittorie Prandelli

0 pareggi

1 vittoria D'Aversa

0 gol fatti squadre Prandelli

1 gol fatto squadre D'Aversa

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS FIORENTINA

2 vittorie D'Aversa

1 pareggio

1 vittoria Fiorentina

4 gol fatti squadre D'Aversa

3 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI PRANDELLI VS PARMA

6 vittorie Prandelli

1 pareggio

7 vittorie Parma

23 gol fatti squadre Prandelli

24 gol fatti Parma