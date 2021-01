Prandelli OK col Cagliari. Di Francesco KO con la Fiorentina. Me nelle ultime 3 sfide...

Cesare Prandelli non ha la meglio in campionato sul Cagliari dal 2009-2010. Nelle successive 3 sfide l’ex CT della Nazionale ha raccolto 2 pareggi (alla guida di Fiorentina e Genoa) e 1 KO (dal ponte di comando del Vecchio Balordo).

Parole simili per i faccia a faccia fra Eusebio Di Francesco e la Fiorentina. Negli ultimi 3 incontri, infatti, l’ex mister del Sassuolo ha rimediato 2 battute d’arresto (sulle panchine di Roma e Sampdoria) e 1 segno X (guidando la Lupa).

Ma se Prandelli ha un bilancio tutto sommato positivo contro il Cagliari (abbiamo conteggiato anche i 2 match della serie B 2000-2001 quando il viola allenava il Venezia), Di Francesco presenta un rendiconto in rosso contro la Fiorentina.

I due allenatori sono mai stati avversari in campionato?

Risposta affermativa, nella stagione 2018-2019. Sedicesima giornata di campionato, Roma-Genoa terminò col punteggio di 3-2.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PRANDELLI E DI FRANCESCO

0 vittorie Prandelli

0 pareggi

1 vittoria Di Francesco

2 gol fatti squadra di Prandelli

3 gol fatti squadra di Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI FRA PRANDELLI E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

8 vittorie Prandelli

5 pareggi

4 vittorie Cagliari

24 gol fatti squadra di Prandelli

15 gol fatti Cagliari

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

2 vittorie Di Francesco

4 pareggi

6 vittorie Fiorentina

16 gol fatti squadre di Di Francesco

22 gol fatti Fiorentina