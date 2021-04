Quel tris di Conte contro Gattuso. L’ex Milan contro l’Inter cerca la prima

Fra Gennaro Gattuso, Napoli, e Antonio Conte, Inter, ci sono già 3 scontri diretti in campionato. Tutti andati in scena con le squadre che saranno sul prato del San Paolo-Maradona domani sera per il posticipo della 31esima giornata di Serie A 2020-2021. Il bilancio racconta di 3 vittorie per il nerazzurro, fra l’altro con le difesa imbattuta negli ultimi due faccia a faccia.

E Gattuso è alla ricerca di un successo anche contro la Beneamata.

Pensare che nel 2017-2018 col Milan pareggiò per 0-0 in occasione del primo scontro diretto. Poi sono succedute 5 sconfitte senza soluzione di continuità, 2 guidando i rossoneri nei derby meneghini, 3 dalla panchina dei partenopei.

Conte, invece, incrocia uomini e schemi con gli azzurri dalla cadetteria 2006-2007, quando sedeva sulla panchina dell’Arezzo. Da allora ha raccolto 6 successi, 3 segni X, 2 stop (nel 2009-2010, 0-2 alla guida dell’Atalanta; nel 2013-2014, 0-2 con la Juventus).

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E CONTE IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

0 pareggi

3 vittorie Conte

1 gol fatto squadre di Gattuso

6 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E L’INTER IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

1 pareggio

5 vittorie Inter

3 gol fatti squadre di Gattuso

10 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

6 vittorie Conte

3 pareggi

2 vittorie Napoli

18 gol fatti squadre di Conte

9 gol fatti Napoli