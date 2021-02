Ranieri sì che sa mettere in difficoltà Gasperini e anche l'Atalanta

La gara di andata (vinta dalla Sampdoria in casa dell'Atalanta) ci ha confermato un fatto: Ranieri è uno che sa come mettere in difficoltà Gasperini. E molto spesso riesce anche a batterlo. Nelle cinque volte in cui l'attuale tecnico blucerchiato ha 'ospitato' il Gasp, non ha mai perso. Anzi, ha vinto quattro volte su cinque per essere più precisi. Prendendo in considerazione anche le gare giocate con Gasperini in casa, emerge una realtà che ci parla di due sole sconfitte per l'allenatore romano e un solo pari nelle nove sfide complessive tra i due.

Nove vittorie (più nove pareggi) e tre sole sconfitte. La tradizione che si porta dietro Ranieri contro l'Atalanta è senza dubbio buona; senza dimenticarci il fatto che il sor Claudio, proprio coi nerazzurri ha anche vinto una Coppa Italia quando allenava la Fiorentina al termina della stagione 1995/96.

Gasperini contro la Sampdoria? Ci sono due vittorie in più a favore dei blucerchiati che hanno posto fine vincendo a Bergamo ad una striscia positiva di tre gare a favore del tecnico piemontese.

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS GASPERINI (CASA E FUORI CASA)

6 vittorie Ranieri

1 pareggio

2 vittorie Gasperini

17 gol fatti squadre Ranieri

8 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS ATALANTA

9 vittorie Ranieri

9 pareggi

3 vittorie Atalanta

31 gol fatti squadre Ranieri

20 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS SAMPDORIA

8 vittorie Gasperini

3 pareggi

10 vittorie Sampdoria

24 gol fatti squadre Gasperini

21 gol fatti Sampdoria