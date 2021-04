Ronaldo e il Parma… storia di doppiette

vedi letture

All’andata fu 4-0 per la squadra in bianconero: due reti di Ronaldo e centri singoli di Morata e (dell’ex) Kulusevski.

E proprio dando uno sguardo ai tabellini dei più recenti incroci fra Juventus e Parma in Serie A, ci accorgiamo di un dato davvero curioso.

Una volta a campionato il numero 7 portoghese rifila una doppietta ai Ducali.

E’ accaduto nel 2018-2019, nel 3-3 dello Stadium. S’è ripetuto la passata stagione, nel 2-1 a Torino. E, come scritto qualche riga sopra, è successo anche nei mesi scorsi.

Pertanto gialloblù che dovrebbero essere al sicuro…

Il bilancio dei precedenti in campionato a Torino, 25, strizza l’occhio ai piemontesi: 16 successi, 6 segni X, 3 sconfitte (la più recente nel 2010-2011 e con lo zampino di due calciatori in qualche modo legati alla Vecchia Signora: Giovinco, che sarebbe poi rientrato alla base, e Palladino).

Quello valido per il turno infrasettimanale sarà il faccia a faccia numero 52 in Serie A fra le due società. Il rendiconto totale parla di 25 affermazioni per la Vecchia Signora, 16 pareggi, 10 successi per i Crociati. Bianconeri in serie positiva da 5 incroci: 4 vittorie (3 lontano da casa) e 1 segno X.

Il più recente successo gialloblù risale al girone di ritorno del 2014-2015, 1-0 al Tardini.

Stato di forma.

Entrambe le squadre sono reduci da dei KO. I bianconeri a Bergamo nello scontro diretto con l’Atalanta. I gialloblù a Cagliari in un match dall’importante valore nella corsa salvezza.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

25 incontri disputati

16 vittorie Juventus

6 pareggi

3 vittorie Parma

62 gol fatti Juventus

26 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Parma 5-0, 18° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Parma 2-1, 20° giornata 2019/2020